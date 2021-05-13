Группа торговцев оружием и боеприпасами из зоны ООС задержана на Днепропетровщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине полицейские задержали преступную группу торговцев огнестрельным оружием и взрывчаткой. Злоумышленники наладили сбыт оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые незаконно вывозили с территории проведения Операции Объединенных сил. Среди "товара" - гранаты Ф-1, РГД-5, кумулятивные гранаты РКГ-3м, тротил, автоматы и пистолеты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как установили полицейские, преступная группировка с межрегиональными связями действовала на Днепропетровщине в течение 2020-2021 годов. Участники группы сорганизовались с целью незаконного ввоза с территории ООС огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, для дальнейшего сбыта на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Правоохранители документировали преступную деятельность группы в течение нескольких месяцев. Было установлено, что в состав группировки вошли жители Днепропетровской области. "Товар" сбывали как из рук в руки, так и бесконтактно - через почтовые отправления.





Вчера, 12 мая, во время сбыта автомата АКСУ-74 участников группы задержали. В Днепре, Запорожье и на территории Днепропетровской области по местам проживания и в транспортных средствах участников группы проведено более 20 одновременных обысков.

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В результате обнаружены и изъяты автомат АКСУ, направляющие противотанковые управляемые ракеты, мины, артиллерийские выстрелы, гранаты, патроны различного калибра, пистолеты, карабины и ружья. Также изъято 400 тыс. гривен и около 8 тыс. долларов.

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Шести лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Двое уже задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





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Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Полицейские подали ходатайство о применении в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.