Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Район проведения ООС посетили военные дипломаты Посольства США в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "13 мая, в районе операции Объединенных сил завершился трехдневный рабочий визит американской делегации с участием военных атташе.

В состав делегации вошли вновь Атташе Сухопутных войск полковник Брэндон Пресли, Атташе Сухопутных войск полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск капитан Джеймс Типпетс.

Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины".

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