Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж
5 17112
Район проведения ООС посетили военные дипломаты Посольства США в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "13 мая, в районе операции Объединенных сил завершился трехдневный рабочий визит американской делегации с участием военных атташе.
В состав делегации вошли вновь Атташе Сухопутных войск полковник Брэндон Пресли, Атташе Сухопутных войск полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск капитан Джеймс Типпетс.
Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины".