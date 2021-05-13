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Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

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Район проведения ООС посетили военные дипломаты Посольства США в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "13 мая, в районе операции Объединенных сил завершился трехдневный рабочий визит американской делегации с участием военных атташе.

В состав делегации вошли вновь Атташе Сухопутных войск полковник Брэндон Пресли, Атташе Сухопутных войск полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск капитан Джеймс Типпетс.

Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины".

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Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 01
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 02
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 03
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 04
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 05
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 06
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 07
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 08
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 09

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    It is very good !
  • Александр Александр 66da010f
    Браво нашим американским союзникам! Боже, Храни Америку! Кремлёвская шизоидная крыса "путен", сдохни в своей подземной норе...
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Беня деньги уже нашел. С помощью зели. Ну и зебирателей конечно. Сидят себе и в счета коммуналки заглядывают. В зеркало боятся посмотреть, поэтому по привычке на Пороха все валят.
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