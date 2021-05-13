Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100%. ФОТО

Явка резервистов по повесткам на обучение территориальной обороны в Черниговской области в первый день призыва составила 112%.

Об этом сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни.

"Высокая явка резервистов на обучение теробороны - это именно та лакмусовая бумажка, которая показывает общественные настроения в Черниговской области. Несмотря на различные пессимистические "прогнозы", Черниговщина раз не словом, а делом показала свой патриотизм. Я благодарна всем, кто присоединился к учениям территориальной обороны, и горжусь, что Северский край имеет таких защитников и защитниц - своим решением вы показали неравнодушие к будущему Украины ", - отметила Анна Коваленко.

12 мая в Черниговской области начались плановые двухнедельные учебные сборы по территориальной обороне, в которых принимают участие 2000 военнообязанных оперативного резерва 2 очереди и резервистов 119 отдельной бригады территориальной обороны оперативного командования "Север".

Базовые лагеря будут размещаться в пределах Черниговского, Нежинского, Прилуцкого, Новгород-Северского и Корюковского районов и непосредственно в городе Чернигове.

Во время учений будут отрабатываться вопросы способности местных органов власти и органов военного управления по формированию отрядов территориальной обороны и подготовки личного состава к выполнению возложенных задач.

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