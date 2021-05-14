Ремонт самой длинной трассы Тернопольщины завершат в этом году, - ОГА. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА, ремонт начали в прошлом году и успели обновить 145 км трассы.
В этом году по программе "Большая стройка" завершают оставшуюся часть в пределах области.
По словам главы Тернопольской ОГА Владимира Труша, сейчас на трассе обустраивают финишный слой покрытия.
После нанесут дорожную разметку по технологии "холодного пластика". Такая разметка будет держаться как минимум 3 года.
Дорогу введут в эксплуатацию после получения положительной оценки от ГП "Доркачество".
Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в планах инфраструктурной программы Владимира Зеленского - за три года обновить всю сеть (более 20 тысяч км) общегосударственных дорог Украины.