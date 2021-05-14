Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги". ФОТО

Народный депутат Антон Яценко сообщил о ремонте дороги М-05 - Берестовец, разместив фотографию с результатом проделанных работ.

Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Яценко разместил пост, в котором сообщил, что была отремонтирована дорога М-05 / - Берестовец и разместил соответствующее фото.

"Одиозный нардеп, кнопкодав и коррупционер Антон Яценко хвастается в Фейсбуке вот таким "ремонтом дорог", и подает его как свое достижение. Выглядит как издевательство, но людям заходит и такое. И за того Яценко жители его округа продолжают голосовать. Это же насколько надо не уважать себя, чтобы поддерживать такого депутата", - прокомментировал Казанский.

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