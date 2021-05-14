Иностранец пытался провезти в Украину 2,8 кг кокаина на 11,5 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По оперативной информации спецслужбы, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам. Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одну из киевских стоматологических клиник.
Правоохранители обнаружили наркотики в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в Международном аэропорту "Борисполь".
Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 млн гривен.
Сейчас наркокурьер задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении подозрения задержанному наркокурьеру.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводили оперативники и следователи СБУ совместно с группой портового контроля в аэропорту "Борисполь" под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры и при содействии Государственной таможенной службы Украины и Государственной пограничной службы Украины.