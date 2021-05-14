Выдавали себя за таксистов и грабили посетителей развлекательных заведений: полиция задержала в Одессе банду "гастролеров". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе задержана ОПГ, которую организовал 27-летний мужчина. Вместе с тремя ранее судимыми гражданами они совершали грабежи и разбои на территории города. "Работали" под видом водителей такси в ночное и утреннее время суток. Задержали злоумышленников сразу после совершения очередного преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, организатор и участники группировки в возрасте от 25-ти до 28-ми лет - жители других регионов. Они "специализировались" на грабежах и разбойных нападениях, неоднократно были осуждены за имущественные преступления и познакомились в местах отбывания наказаний.

"Пострадавших злоумышленники выбирали среди посетителей одесских развлекательных заведений, в основном - в центре города. Действовали по следующему сценарию: после того, как потенциальная жертва садилась в автомобиль, злоумышленники предлагали продолжить употреблять спиртные напитки и проехаться по ночному городу. Как только граждане теряли бдительность, участники банды забирали их имущество: мобильные телефоны, золотые украшения, банковские карточки и тому подобное. Иногда злоумышленники применяли и силу. После совершенного сбегали с места преступления на автомобиле с иностранной регистрацией.

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Фигуранты сбывали добытые "сокровища" в ломбард через знакомую работницу учреждения. Имея доступ к телефонам потерпевших, злоумышленники разблокировали кредитки пострадавших и беспрепятственно снимали наличные", - сказано в сообщении.

Разоблачили организованную преступную группировку оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи следственного управления областной полиции.

Сегодня, 14 мая, при силовой поддержки КОРДа и участия работников патрульной полиции трех фигурантов задержали после очередного преступления. Они применили оружие в отношении одессита, который вышел из развлекательного заведения. Трех злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Проводятся обыски по месту жительства и в автомобилях участников группировки. Принимаются меры для задержания и привлечения к ответственности всех участников группировки.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Одесская областная прокуратура.

За содеянное действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Фото и видео : сайт полиции