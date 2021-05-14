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Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб в Одессе. ВИДЕО+ФОТО

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В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание dumskaya.net.

Сообщается, что сошел с рельсов и протаранил столб трамвай, который следовал по маршруту №28. Инцидент произошел сегодня утром на улице Леонтовича. В коммунальном предприятии "Одессгорэлектротранс" заявили, что трамвай сошел с рельсов после наезда на посторонний предмет.

В результате аварии работа маршрута была остановлена. Жертв и пострадавших нет.

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Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб в Одессе 01

Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    ))) згадав містичне на тему одеських трамваїв
    (комікс із парфумами у вагоні порадував окремо)

    Одесса. Еду в последнем ночном трамвае, в вагоне - я один и контролерша.
    Подходит ко мне, даю ей бОльшую денежку. Она:
    - Вам один?
    Картинно оглядываюсь по сторонам:
    - Кхм, ну вроде да..!
    Она с паузой смотрит на меня и так меланхолично:
    - Ну если вы никого больше не видите, это не значит, что больше никого нет.
    Хз, я вроде взрослый сознательный человек и ни во что не верю, но доехал я в каком-то непонятном мне напряжении...

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