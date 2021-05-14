На Днепропетровщине открыли мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Ростиславу Данилову. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
На церемонии присутствовали мать Ростислава Светлана Данилова, руководители местной власти, военнослужащие, учителя и ученики, представители общественной организации "Семейный круг погибших Героев Днепропетровщины".
Право открыть мемориальную доску было предоставлено маме павшего героя. Присутствующие на памятном мероприятии почтили погибшего воина минутой молчания. К мемориальному знаку возложили цветы.
Ростислав Данилов родился 19 июня 1990 года в России. Еще в детстве переехал с матерью в Пятихатки, а в 2016 году в Днепр. Сначала Ростислав отслужил срочную. В ноябре 2016 года, он подписал контракт и уже через 10 дней был в районе боевых действий в составе воздушно-десантной бригады. Вернувшись с фронта на ротацию летом 2017 года, Ростислав женился. 22 октября он снова отправился на передовую.
Около полудня 8 ноября 2017 во время огневого противостояния с противником в районе шахты "Бутовка" солдат Данилов получил смертельное ранение в живот от пули вражеского снайпера. Он скончался по дороге в больницу.
Похоронили Ростислава 11 ноября 2017 г. на Шевченковском кладбище Днепра. Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Данилов Ростислав Алексеевич награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).