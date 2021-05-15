Новости Фото

Пьяный водитель сбил четырех подростков на Луганщине. Погиб 14-летний парень, 13-летняя девочка в реанимации, - полиция. ФОТОрепортаж

15 14699
В Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое устроил пьяный водитель. В результате аварии погиб подросток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой департамент коммуникаций полиции Луганской области.

Так, 14 мая в 22:51 в Сватовскую полицию поступило сообщение о том, что в селе Мостки, на улице Покровской, возле дома 58, произошло ДТП с травмированными.

Правоохранители установили, что 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Пьяный водитель сбил четырех подростков на Луганщине. Погиб 14-летний парень, 13-летняя девочка в реанимации, - полиция 01
Пьяный водитель сбил четырех подростков на Луганщине. Погиб 14-летний парень, 13-летняя девочка в реанимации, - полиция 02
Пьяный водитель сбил четырех подростков на Луганщине. Погиб 14-летний парень, 13-летняя девочка в реанимации, - полиция 03
Пьяный водитель сбил четырех подростков на Луганщине. Погиб 14-летний парень, 13-летняя девочка в реанимации, - полиция 04
Пьяный водитель сбил четырех подростков на Луганщине. Погиб 14-летний парень, 13-летняя девочка в реанимации, - полиция 05
Пьяный водитель сбил четырех подростков на Луганщине. Погиб 14-летний парень, 13-летняя девочка в реанимации, - полиция 06

Еще трое подростков 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ДТП на Полтавщине погибли журналисты Непийпиво и Худолий, - ОГА

Топ комментарии

  • Игокович
    Поэтому в правилах написано, что в темное время суток, если нет обочены, надо идти по полосе встречного движения, чтобы пешеход мог видеть фары приблежающегося транспортного средства. Незнания привело к трагедии. Горько жаль.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    В горло никто насильно не заливал, за руль пьяным насильно не садил. О запрете пьяной езды знал. Судить за умышленное убийство одного и более лиц, нанесение тяжких телесных повреждений группе лиц.
  • Владислав Носковский
    Це не місто, а село. У селах діти і до 12 ночі гуляють на вулиці, бо все під боком.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости