Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание. ФОТО

Вчера, 14 мая, в Киевском Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" из-за осложнений, вызванных онкозаболеванием щитовидной железы, умерла Ольга Леонидовна Гранецкая, 1983 года рождения, уроженка села Юровка Козятинского района Винницкой области, участница АТО/ООС, снайпер-разведчик (2-й категории) 1-й разведывательной роты 131-го отдельного разведывательного батальона.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

"В киевском госпитале умерла снайпер-разведчик из Винницы Ольга Гранецкая. Произошло это 14 мая. Предварительный диагноз" - острый лейкоз. Об этом изданию сообщила волонтер Юлия Щербань.

Почти год Ольга боролась с онкозаболеваниями щитовидной железы и осложнениями. После каждой операции, говорит Юлия Щербань, военнослужащая возвращалась на Восток, потому что хотела победы. Несколько недель назад состояние ее резко ухудшилось.

"39 - температура шесть дней держалась. Девушки, которые там были, "выгоняли"ее на лечение. А она говорила: - У меня еще недоделанные дела". Она хотела, чтобы все было так, как надо ", - говорит Юлия Щербань.

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Гранецкая Ольга Леонидовна родилась 27 апреля 1983 года в с. Юровка на Виннитчине. В 2007 году подписала контракт в Козятинском РВК. Служила радиотелеграфистом в 101 отдельном полку связи (с 2012 года, в / ч А1660).

После начала российско-украинской войны стремилась попасть на фронт. В 2016 году ее перевели в 93 ОМБр "Холодный Яр". Воевала в артразведке. В 2017 году Ольга Гранецкая перевелась в 131 отдельный разведывательный батальон. Там выполняла боевые задачи в должности снайпера-разведчика (2-й категории) в первой разведроте.

У Ольги остались мать и две сестры Ирина Гранецкая, с которой родилась в один день, и старшая - Виктория Гранецкая-Стафийчук.

Прощание со снайпером Ольгой Гранецкой состоится в Виннице в воскресенье, 16 мая, в 10.00 в Доме офицеров.