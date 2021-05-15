Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве. ФОТО

Сегодня начался сезон работы столичных фонтанов, однако один из них уже пришлось отключить. В фонтан на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Подольского района КО "Киевзеленстрой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в настоящее время специалисты вынуждены остановить работу фонтана на Контрактовой площади. Им необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан, что приведет к потере ресурсов КП и времени работников.

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Городская власть призывает с уважением относиться к имуществу территориальной общины города Киева и не мешать киевлянам и гостям города наслаждаться работой фонтанов.