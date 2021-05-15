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Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику. ФОТОрепортаж

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Свой 46-й день рождения Святослав Вакарчук встретил в зоне проведения ООС, в кругу воинов 16-го батальона 58-й бригады.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди тех, кто в тот день слушал его песни, не было 39-летнего Павла Колесника, который накануне погиб от снайперской пули. За день до дня рождения жены ...Погибшему бойцу Слава посвятил первую песню - "Мить" (Укр. - Ред.) . Герои не умирают, пока их помнят. Победа станет возможной, когда каждый из нас будет делать все для ее приближения", - написал он.

Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику 01
Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику 02
Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику 03
Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику 04

Как сообщалось, 13 мая от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 мая на Полтавщине простятся с погибшим защитником Украины, сержантом батальона "Айдар" Юрием Опришко (позывной Боня). ФОТО

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Топ комментарии

  • Дід Трохим
    Пусть еще там споет - "Це не твоя війна"
  • Макс Полиграф
    Як же ж Славко-дурко заколєбал своєю оцією псевдо-українськістю Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 19
    Патріот бабла, мля Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 5340
    Двічі xодив у Раду і двічі зрадив своїx виборців! Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 1443
    Це такий саме тупий як пробка "вовочка" - тільки для україномовниx. Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 3375
  • 18c49ed2
    Хорошо. Арифметика 5 класс для убогого.

    Перед войной У Пороха было 1,6 млрд. USD. Значит сейчас у него согласно вброса 1,6 х 16 = 25.6 млрд. USD. и он входит в 30 самых богатых людей мира. Раз про них неизвестно Блумбергу, значит Порох типа хранит их кешем, т.е. в наличке. 1 млн. USD весит чуть более 10 кг. Легко посчитать, что 25..6 млрд. USD весят 256 тонн не считая упаковки пачек. Вдумайтесь, где можно хранить наличными 256 тонн денег в 256000 больших чемоданах-кейсах ( 1 млн. USD как раз влазит в один большой кейс ). Это раз.

    Такие суммы просто невозможно тайно накопить, чтобы о них не узнали финансовые аналитики в мире. Это два.

    Для их перевозки надо или автоколонна из более 30 фур или более 30 рейсов фур. Это три.

    И врите хоть правдоподобней, панове говномёты, хотя это и расчитано на тупого люмпена. Это четыре.
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