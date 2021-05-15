Четырехлетнюю девочку, пропавшую 14 мая в Одесской области, нашли живой за 10 км от дома, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области сегодня, 15 мая, удалось разыскать живой 4-летнюю Амину Витичак, которая исчезла из дома накануне в 16 часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска полиции Одесчины.

Отмечается, что ребенка нашли на расстоянии 10 километров от дома.

"Совместными усилиями четырех районных подразделений полиции, близких к Малозименовому, где пропала девочка, военнослужащих Национальной Гвардии Украины, волонтеров и односельчан ребенка найдено! Очень испуганную, голодную, но, к счастью, живую", - говорится в сообщении.

Поиски продолжались примерно десять часов. К ним привлекли более 200 человек.

Девочку заметили в одном из населенных пунктов, когда она бежала босая и в одной майке по дороге.

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В Нацполиции отметили: "Всего в семье воспитывается трое детей. В тот день родные праздновали день рождения младшей дочери, поэтому отсутствие средней заметили только к вечеру. Сейчас ювенальные полицейские совместно с сотрудниками соцслужб будут решать вопрос об их изъятии из семьи.

Производство, начатое по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), будет закрыто. Вместе с тем решается вопрос о дополнительной квалификации события по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) того же Кодекса".



