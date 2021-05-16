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Результаты точных ударов ВВС Израиля по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа. ВИДЕО+ФОТО

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ВВС Израиля наносят очень точные удары по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук майор резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты ударов ВВС Израиля по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа. Обратите внимание на видео, где снимающий говорит... "это не канализация", - отметил он.

Результаты точных ударов ВВС Израиля по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа 01
Результаты точных ударов ВВС Израиля по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа 02
Результаты точных ударов ВВС Израиля по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа 03

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Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Чому Ізраїль не каже нада перестать стрілять?
  • Андерсен a4cbf7de
    Газа это полоска земля длинной около 40 км и шириной в разных местах от 6 до 12 км. зажатая между Израилем и Средиземным морем , с небольшим участком границы с Египтом ( отгороженным Египтом каменной стеной) и с этого "огрызка" по Израилю было выпущено более 2000 ракет ( и продолжаются обстрелы) По сути Израиль даже без наземного вторжения ( при таких простреливаемых размерах) может попросту стереть там все в порошок. ( сдерживает международная обеспокоенная общественности и позиция ведущих стран Запада, и стран мусульманского мира) Поэтому Израиль будет наносить удары до тех пор пока стабильно не прекратятся обстрелы и провокации ( без всяких там условий) и до тех пор пока Израиль не нанесет террористам такой ущерб что им понадобится лет 5 -6 на восстановление их потенциала. Что даст Израилю хоть худой но временный мир.
  • Прощай немытая раССея
    Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 3879
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