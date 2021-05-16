Результаты точных ударов ВВС Израиля по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа. ВИДЕО+ФОТО

ВВС Израиля наносят очень точные удары по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук майор резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты ударов ВВС Израиля по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа. Обратите внимание на видео, где снимающий говорит... "это не канализация", - отметил он.







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден в разговоре с президентом Палестины Аббасом: ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.