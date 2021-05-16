Британский патрульный корабль направляется в Черное море. ФОТО

В Черное море направляется OPV "Trent" - патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил руководитель проекту Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Он отметим: "Мониторинговая группа Blackseanews и "Института Черноморских стратегических исследований" сообщает, по состоянию на 9:00 (киевское время) 16.05.2021 в пролив Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV "Trent" (Р224).

Аббревиатура OPV - это Offshore Patrol Vessels, то есть патрульный корабль прибрежной зоны. Новый корабль, принятый в состав Королевского флота в августе 2020 года.

Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сейчас для блокировки части рисков".

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