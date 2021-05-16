На Львовщине горел автобус, эвакуированы 20 пассажиров, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 мая, около пяти часов утра на автодороге "Киев-Чоп", вблизи города Николаев, во время несения службы полицейские экипажа сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции Стрыйского районного управления полиции, заметили автобус "Мерседес", из моторного отсека которого выбивалось пламя.