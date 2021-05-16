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Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье. ФОТО

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Сотрудники СБУ, ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области разоблачили противоправные действия старшего следователя Запорожского райуправления полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области, который организовал содержание мест для незаконного употребления, производства и изготовления наркотических средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Format-ua.

При обыске жилья и по месту работы у майора полиции были изъяты особо опасные наркотические средства.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 309, 317 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье 01
Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье 02
Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье 03
Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье 04

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну наконец полиция занялась своим прямыми обязанностями...да авака-собака?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Отаке,відкрили таємницю Полішинеля -Менти кришують наркоту !!!)))
  • Іван Геращенко
    Ага. Коли хтось комусь не отстігнув , то за дєло беруцця доблєстниє.
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