Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье. ФОТО

Сотрудники СБУ, ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области разоблачили противоправные действия старшего следователя Запорожского райуправления полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области, который организовал содержание мест для незаконного употребления, производства и изготовления наркотических средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Format-ua.

При обыске жилья и по месту работы у майора полиции были изъяты особо опасные наркотические средства.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 309, 317 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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