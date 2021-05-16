Новости Фото • Агрессия России против Украины

"Россия = Хамас": под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 590113
Сегодня, 16 мая, в 14.00 под посольством Российской Федерации в Киеве стартовал митинг солидарности с Израилем.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В последние дни Государство Израиль подвергается большому количеству ракетных ударов со стороны террористической группировки ХАМАС, которые преследуют единственную цель - полное уничтожение Израиля. Однако, кому же выгодно разжигание новой волны агрессии на Ближнем Востоке? Нам известен лишь один бенефициар этого конфликта - государство-террорист Российская Федерация", - отмечают организаторы акции.

Подчеркивается, что руководству РФ безразлично, где убивать демократию, уничтожать человеческие судьбы - на востоке Украины или на Ближнем Востоке. Ведь угрозой для существования путинского режима являются страны, которые стремятся к миру и стабильности.

"Вот казалось бы - где Россия, а где Израиль и Сектор Газа? Но послушайте недавнее заявление Путина о ситуации на Ближнем Востоке: "Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности". Вам не послышалось, потому что границы Россия проводит там где вздумается, где заканчивается здравый смысл и начинается хаос, война", - сказано в анонсе акции.

Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 01
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 02
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 03
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 04
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 05
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 06
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 07
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 08
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 09
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 10
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 11
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 12
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 13
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 14
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 15
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 16
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 17

По данным нашего корреспондента, собравшиеся на акцию написали на белом полотне ткани "Россия = Хамас". Акция прошла мирно, никаких столкновений не было. 

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    "Россия = Хамас": под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем - Цензор.НЕТ 98
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    бо так называемая "Палестина" это фейк вроде "ДНР" придуманный СССР и созданный СССР.
  • Welt Schmerz
    Бо Ізраїль - це форпост західної цивілізації та прогресу на Близькому Сході.
    А різні "хамаси" - це як ОРДЛО: стагнація, регрес, духовні зкріпи та мишобратерство із самі-знаєте-ким.

    Який шлях вам ближче?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости