С погибшим от пули вражеского снайпера старшим водителем мотопехотной роты 58 ОМПБр Павлом Колесником простились в Чернигове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 мая в Чернигове состоялось прощание с Павлом Сергеевичем Колесником, 23.03.1982 года рождения, уроженцем поселка Новое Седневской территориальной громады Черниговской области, сержантом, старшим водителем мотопехотной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 13 мая в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский областной военкомат.

"16 мая состоялось прощание и похороны военнослужащего 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского сержанта Павла Колесника, погибшего от пули снайпера российских вооруженных формирований в зоне проведения ООС на Донбассе. Попрощаться с погибшим военнослужащим в Кафедральный собор святой великомученицы Екатерины пришли военнослужащие Черниговского гарнизона, побратимы Воина, ветераны российско-украинской войны, представители органов государственной власти и местного самоуправления, члены общественных организаций и неравнодушные жители города", - следует из сообщения.

К ритуалу прощания был привлечен Почетный караул из военнослужащих Житомирского военного института имени С. П. Королева и военный оркестр учебного заведения.

Сначала в храме состоялась заупокойная лития при участии настоятеля храма протоиерея Романа Киника и главного капеллана оперативного командования "Північ" протоиерея Антония Панасенко, которая завершилась исполнением Государственного Гимна Украины со всеми присутствующими на мероприятии.

































К катафалку, после митинга, процессия направлялась через коридор сотен военнослужащих, которые склонили колено, отдавая дань Воину, который положил свою жизнь ради сохранения суверенитета и территориальной целостности страны и сохранения мирного неба над большей частью ее территории. Среди них были и люди в униформе с голубыми повязками "ТРО" - это резервисты, которые в настоящее время находятся на плановых сборах с подразделениями 119 бригады ТРО Черниговской области, которые пришли почтить память Воина и провести его в последний путь.

Далее процессия направилась в село с.Новое, Черниговского района. Живым коридором, преклонив колено, встречали траурную процессию резервисты Черниговского батальона ТРО и жители Седнева.

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Похоронили Воина с соблюдением установленных и утвержденных Министерством обороны Украины новых ритуалов украинской армии: выполнением салюта, Государственного Гимна Украины и вручением семьи погибшего Государственного Флага Украины, которым во время церемонии прощания был накрыт гроб сержанта, а военный комиссар Черниговского объединенного городского комиссариата полковник Олег Гончарук вручил семье Грамоту уважения и скорби. Честь и вечная память нашему земляку ... Соболезнования родным, друзьям и побратимам... Герои не умирают !!! ", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 13 мая от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник.