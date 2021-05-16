Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку. ФОТОрепортаж

16 мая, украинская сторона зафиксировала и верифицировала факты применения вооруженными формированиями РФ реактивного пехотного огнемета. В частности, оккупантами был открыт огонь термобарическими боеприпасами в направлении населенного пункта Катериновка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Стоит отметить, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине. Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

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Обо всех зафиксированных нарушениях минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона Совместного центра контроля и координацииК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.

"Еще раз утвердительно подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - резюмируется в сообщении.







