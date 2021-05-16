Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку. ФОТОрепортаж
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Стоит отметить, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине. Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта", - говорится в сообщении.
Обо всех зафиксированных нарушениях минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона Совместного центра контроля и координацииК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.
"Еще раз утвердительно подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - резюмируется в сообщении.