Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил. ФОТО

Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника террористов "ЛНР" проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Новости Донбасса".



По словам очевидцев, на кладбище в районе 5-й шахты с дороги "слетел" танк, но не остановился, а проехался по могилам.

Местные жители описывают увиденное и возмущаются самим фактом случившегося: "Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки".

"Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось", – пишет жительница Перевальска.

По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным "властям", но результатов не было, никто не был наказан, и ущерб людям не возместили.



Кроме того, в комментариях темы местные жители пишут, что "по улице страшно ходить", поскольку военная техника передвигается по городским дорогам постоянно. По их словам, был и смертельный случай, когда на трассе дуло танка развернулось и попало во встречный гражданский автомобиль, тогда погиб мужчина.







