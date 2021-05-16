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Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил. ФОТО

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Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника террористов "ЛНР" проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Новости Донбасса".

По словам очевидцев, на кладбище в районе 5-й шахты с дороги "слетел" танк, но не остановился, а проехался по могилам.

Местные жители описывают увиденное и возмущаются самим фактом случившегося: "Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки".

"Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось", – пишет жительница Перевальска.

По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным "властям", но результатов не было, никто не был наказан, и ущерб людям не возместили.

Кроме того, в комментариях темы местные жители пишут, что "по улице страшно ходить", поскольку военная техника передвигается по городским дорогам постоянно. По их словам, был и смертельный случай, когда на трассе дуло танка развернулось и попало во встречный гражданский автомобиль, тогда погиб мужчина.

Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил 01
Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил 02
Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил 03
Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил 04

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Топ комментарии

  • Ben23
    Фух, а я уж думал бандеровцы в городе, или, чего хуже, солдаты НАТО
  • дмитрий иванов 527db324
    Так собирайте митинги, демонстрации, референдумы, а не кукарекайте в Интернете. Вы же народные республики по вашим словам или как?.. Или это можно было при Украине "восставать", а при "русском мире" быстро рот заткнут и отправят на подвал, если не пристрелят в ближайшей посадке? Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил - Цензор.НЕТ 5112
  • Andy Jumeirach
    пох, ибо на то их сами жители и "благословляли" , в 2014 году... Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил - Цензор.НЕТ 6133
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