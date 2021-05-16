Грузовик столкнулся с легковушкой на Харьковщине - погибло два человека, - Нацполиция. ФОТО
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В Харьковской области автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
ДТП произошло на автотрассе Киев - Харьков-Довжанский.
Водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте. Родственники погибшего утверждают, что мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.
Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.