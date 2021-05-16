Британский патрульный корабль Trent направляется в Одессу, - посольство. ФОТОрепортаж

Британский патрульный корабль Trent 16 мая вошел в акваторию Черного моря. Он направляется в порт Одессы.

Об этом сообщило в Twitter посольство Великобритании в Турции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судно прибыло для поддержания безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

"В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника Турции Trent проходит через прекрасный Босфор, на пути в Одессу через Черное море", - говорится в сообщении.

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По данным телеканала "Дом", Trent - это новый корабль в составе Королевского британского флота.

Это уже третий в этом месяце военный корабль НАТО, который зашел в Черное море.

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