Блокирована работа подпольного нефтеперерабатывающего завода на Кировоградщине, изъята продукция на сумму 5,7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы, участники которой изготовляли и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов. Злоумышленники "работали" на территории Кировоградской области, а их ежемесячный оборот составлял более 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах они незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не подлежат акцизному налогообложению.

Во время обысков на территории подпольного производства правоохранители изъяли:



- оборудование, которое использовалось для нелегального производства горючего;

- почти 100 тыс. л сырой нефти;

- 120 тыс. л дизельного топлива;

- 24,5 тыс. л бензина.

Всего из незаконного оборота изъято контрафактной продукции на сумму почти 5,7 млн грн.

В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщено подозрение по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

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