Полицейские задержали серийных воров, похищавших платежные терминалы в Киеве. ФОТОрепортаж

Злоумышленники похищали терминалы, которые в дальнейшем разбирали и получали из них кассеты с наличными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Сейчас в рамках досудебного расследования следователи собирают доказательную базу для привлечения их к ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории столицы. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

В рамках реализации материалов уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, полицейские Соломенского управления полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска столичного главка и под процессуальным руководством Соломенской районной прокуратуры установили двух мужчин, которые "специализировались" на кражах платежных терминалов.

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Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, злоумышленники совершали кражи в течение нескольких месяцев в разных районах столицы. Они похищали терминалы, которые в дальнейшем вывозили за пределы города, разбирали и получали из них кассеты с наличными.

"При силовой поддержке полицейских полка полиции особого назначения №1 мы задержали фигурантов сразу после совершения преступления на бульваре Перова в Днепровском районе столицы, где путем подрыва банкомата они пытались завладеть деньгами. 44-летнего жителя столицы и 40-летнего жителя Киевской области мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также выяснили, что они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж".

Правоохранители провели неотложные обыски по местам жительства задержанных и в их автомобилях. В ходе следственных действий полицейские обнаружили устройство для исключения сигналов GPS-навигаций, части банковских терминалов, номерные знаки, ножи, деньги и личные вещи правонарушителей. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение соответствующих экспертных исследований.

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"В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 15, частью четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Это - покушение на кражу, и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также у нас есть все основания полагать, что злоумышленники причастны еще к ряду краж, совершенных на территории столицы, доказательством которых занимается следствие ", - добавил руководитель столичного главка.









