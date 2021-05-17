Автобус с 20 пассажирами перевернулся на Ривненщине, четыре человека доставлены в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

На Ривненщине сегодня утром перевернулся автобус с двадцатью пассажирами, четырех доставили в больницу.

Об этом в Facebook сообщает полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

ДТП произошло сегодня около 8:15 в селе Мирогоща. 28-летний водитель автобуса сообщением "Дубно-Ривне", избегая столкновения с легковушкой, которая выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, где автобус перевернулся.

В больницу доставили четырех пассажиров. Их состояние пока оценивают медики. Всего в салоне автобуса находилось ориентировочно 20 человек.

Водитель по внешним признакам трезв. Начато досудебное расследование.

Пока дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено. Его регулируют полицейские офицеры громады. На месте также работают спасатели.

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