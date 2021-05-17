ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

12 мая Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски в помещении Киевской таможни Гостаможслужбы Украины и на трех таможенных постах: "Лески", "Киев - Столичный", "Киев - Западный".

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, досудебным расследованием установлено, что начиная с 2019 года по зоне деятельности Киевской таможни и вышеупомянутых структурных подразделениях, работники таможни оформляли транспортные средства по заниженной таможенной стоимости, что привело к многомиллионным убыткам госбюджета.

За денежное вознаграждение должностные лица искусственно уменьшали стоимость налогообложения, не учитывая экспортные декларации страны отправления с реальным ценам.

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Неуплаченные таможенные платежи с каждого транспортного средства составляли от 15 до 120 тыс. грн. В месяц оформляется около 300 транспортных средств.

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В ходе обысков изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность таможенников, а также выдержки из электронных баз данных таможни, мобильные телефоны и т.д.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.















