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Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги. ФОТОрепортаж

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Начат новый этап работ на ремонте объездной дороги Харькова. Дорожные работники фрезеруют покрытие и расчищают придорожную полосу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Facebook "Большой стройки".

Компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг", которая отвечает за 44-км участок объездной (от транспортной развязки возле города Дергачи в направлении Донецкой области), проводит фрезерование покрытия. Также работники расчищают придорожную полосу, выполняют распространение земляного полотна на участках с переходно-скоростными полосами и устраивают выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

На отдельных участках выполняется комплекс работ по усилению слабой дорожной основы. Так, проектом предусмотрено устройство слоев из щебеночно-песчаной смеси, СФОВ и крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Специалисты выполняют армирование геосетками и георешетками из композитной арматуры для повышения несущей способности и для предотвращения развития колей и трещин.

Также в ходе президентской программы "Большая стройка" предусмотрено устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, восстановление элементов и сооружений для поверхностного водоотвода, устройство системы наружного освещения, переустройство барьерного ограждения, установка новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Завершить работы планируют до осени 2021 года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко проинспектировал ход работ по строительству Южного обхода Днепра. По его словам, завершить работы на дороге возможно уже ко Дню Независимости.

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Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги 01
Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги 02
Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги 03
Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги 04

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Топ комментарии

  • des_104
    велике крадiвництво триває.
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Це називається фальсифікація капітального ремонту дороги! Потрібно переоблаштовувати весь насип під дорогою, знімати старі зруйновані шари грунту і укатувати з мокрою трамбовкою по шарам різні матеріали! А ось за це розкатування говнопілклалки під асфальт потрібно відразу арештовувати і віддавати під трибунал! В кошторисі пораховано переоблаштування дорожного насипу, а ця говнопідкладка в 10000 разів дешевше ніж та робота за яку буде заплачено з бюджету! Це порушення технології капремонту доріг і це коштує в 10000 раз дешевше ніж те що замовляла держава!
  • Чинганчгук
    почему во всем мире делают качественные дороги и это некого не уделает - потому шо там есть договора и суды - а в договорах все прописано - давайте лучше работы массажисток или кому надо массажистов)) лучше на фото пообсуждаем))))
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