Военный комиссар задержан на Луганщине на взятке в 1,5 тыс. долларов. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.
Оперативники управления стратегических расследований в Луганской области с коллегами-правоохранителем 15 мая задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после передачи оговоренной суммы средств.
Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Краматорске, сообщили задержанному о подозрении.
Военному комиссару районного территориального центра комплектования и социальной поддержки инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.