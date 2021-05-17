Строительство транспортных развязок и моста через канал "Днепр-Донбасс" завершается на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Cтроительство нового моста и двух многоуровневых транспортных развязок на новой трассе Н-31 Днепр - Решетиловка близится к завершению

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальная Facebook-страница "Большой стройки".

Кроме того, в этом году компания "Автомагистраль-Юг" начнет создание нового 30-километрового отрезка дороги Н-31.

В рамках президентской программы "Большая стройка" компания завершает строительство нового стометрового моста через канал Днепр - Донбасс. Эта переправа соединит уже готовый участок трассы с новым 30-километровым отрезком до границы Днепропетровской области. Сейчас на мосту монтируют барьеры и перильное ограждение, после чего нанесут два слоя асфальтобетона.

Развязка в Петриковском районе имеет 75 м длины и 10,7 м ширины.

"На объекте завершено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия. Наши бригады выполняют установку барьерного ограждения. Финальный этап - нанесение дорожной разметки и окраска элементов искусственного сооружения", - отметили в компании.

В Царичанском районе на финальной стадии работ вторая развязка. Сейчас там устанавливают водоотвод, после чего поставят ограждения и положат двухслойное покрытие.

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что по программе Владимира Зеленского в этом году отремонтируют и построят 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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