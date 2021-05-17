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Ветерану Пекельному, который смертельно ранил одного из напавших на его дом мужчин, смягчили меру пресечения. ФОТО

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Апелляционный суд отправил ветерана АТО Андрея Пекельного под ночной домашний арест вместо круглосуточного. Кроме этого, его обязали сдать загранпаспорт.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат просил вообще не применять по отношению к Пекельному меру пресечения.

"Апелляционную жалобу следует удовлетворить частично и применить к Андрею П. домашний арест в ночное время - с 22:00 до 7 утра. Также обязать его сдать свой паспорт для выезда за границу и по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд", - постановил суд.

Во время заседания выяснилось, что 24-летний ветеран содержит маму и брата, у которых есть инвалидность.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.

Ветерану Пекельному, который смертельно ранил одного из напавших на его дом мужчин, смягчили меру пресечения 01Ветерану Пекельному, который смертельно ранил одного из напавших на его дом мужчин, смягчили меру пресечения 02

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Топ комментарии

  • Злая Одесситка
    Точно, как Медведчуку, только у одного госизмена, а у другого самозащита.
  • Frol Fedoroff
    Совковое законодательство. Какое превышение самообороны? Один против шести. И не где не будь, а у себя дома. В любой цивилизованной стране, такого как Пекельный не судили бы а в пример ставили
  • Сергей Андрейчев
    Из таких получаются настоящие защитники Родины-сумел защитить семью,защитит Родину.Не сомневаюсь.Держись боец.
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