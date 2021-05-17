В сборах теробороны на Черниговщине приняли участие около 2 тыс. человек. ФОТОрепортаж

С 12 по 26 мая во Черниговской области проходят сборы теробороны, к которым привлечены военнообязанные оперативного резерва второй очереди и резервисты 119 отдельной бригады, всего - около 2 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эти учения - плановые. Явка резервистов в первый день, 12 мая, составила 112%.

По словам главы Черниговской ОГА Анны Коваленко, среди желающих усилить территориальную оборону есть немало женщин.

Во время собрания территориальной обороны отрабатываются навыки резервистов по охране объектов инфраструктуры и органов власти, а также поддержанию общественного порядка. Кроме того, проверяется работа системы связи всех звеньев, пунктов управления областной и районных государственных администраций.

"Для таких стран как, к примеру, Эстония, Литва, Латвия, Швеция является нормой систематически закаливать как боевое мастерство, так и моральный дух бойцов теробороны. Ведь только проходя закалку в условиях, приближенных к военным, резервисты и добровольцы могут нарабатывать необходимые военные навыки", - отметила Коваленко.

Глава ОГА также подчеркивает, что законодательством Украины предусмотрено предоставление резервистам социальных, финансовых гарантий. В частности, согласно постановлению Кабмина, работающим резервистам, привлеченным к учениям теробороны, предусмотрена выплата среднемесячной заработной платы и суточные за каждый день пребывания на сборах. Военнообязанным, которые в день призыва не работают, за весь период сборов выплачивают денежное обеспечение из расчета минимального прожиточного минимума.

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Медик батальона "Айдар" Татьяна Борисенко (мама Таня), награжденная орденом "Народный герой Украины", была одним из ветеранов, которые приссоединились к организации собраний и обучения резервистов.

"Профессиональная боевая подготовка наших бойцов чрезвычайно важна. Необходимо думать о том, как минимизировать человеческие потери, как стратегически предусматривать возможный ход военных действий, в том числе учитывая специфику гибридной войны", - подчеркнула ветеран.

Анатолий Кирилюк, участник боевых действий, замглавы Черниговского областного отделения Союза ветеранов Афганистана, убежден, что территориальная оборона - совершенно новый тип защиты Украины.

Глава Черниговской ОГА Коваленко надеется, что обучение докажут способность местных органов власти и органов военного управления к формированию отрядов территориальной обороны и подготовке личного состава к выполнению возложенных задач.

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