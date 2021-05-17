В сборах теробороны на Черниговщине приняли участие около 2 тыс. человек. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эти учения - плановые. Явка резервистов в первый день, 12 мая, составила 112%.
По словам главы Черниговской ОГА Анны Коваленко, среди желающих усилить территориальную оборону есть немало женщин.
Во время собрания территориальной обороны отрабатываются навыки резервистов по охране объектов инфраструктуры и органов власти, а также поддержанию общественного порядка. Кроме того, проверяется работа системы связи всех звеньев, пунктов управления областной и районных государственных администраций.
"Для таких стран как, к примеру, Эстония, Литва, Латвия, Швеция является нормой систематически закаливать как боевое мастерство, так и моральный дух бойцов теробороны. Ведь только проходя закалку в условиях, приближенных к военным, резервисты и добровольцы могут нарабатывать необходимые военные навыки", - отметила Коваленко.
Глава ОГА также подчеркивает, что законодательством Украины предусмотрено предоставление резервистам социальных, финансовых гарантий. В частности, согласно постановлению Кабмина, работающим резервистам, привлеченным к учениям теробороны, предусмотрена выплата среднемесячной заработной платы и суточные за каждый день пребывания на сборах. Военнообязанным, которые в день призыва не работают, за весь период сборов выплачивают денежное обеспечение из расчета минимального прожиточного минимума.
Медик батальона "Айдар" Татьяна Борисенко (мама Таня), награжденная орденом "Народный герой Украины", была одним из ветеранов, которые приссоединились к организации собраний и обучения резервистов.
"Профессиональная боевая подготовка наших бойцов чрезвычайно важна. Необходимо думать о том, как минимизировать человеческие потери, как стратегически предусматривать возможный ход военных действий, в том числе учитывая специфику гибридной войны", - подчеркнула ветеран.
Анатолий Кирилюк, участник боевых действий, замглавы Черниговского областного отделения Союза ветеранов Афганистана, убежден, что территориальная оборона - совершенно новый тип защиты Украины.
Глава Черниговской ОГА Коваленко надеется, что обучение докажут способность местных органов власти и органов военного управления к формированию отрядов территориальной обороны и подготовке личного состава к выполнению возложенных задач.