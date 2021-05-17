Группа рэкетиров, вымогавшая $6,5 тыс. несуществующего долга у мужчины, разоблачена на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили в Ривненской области группу рэкетиров. Задокументировано, что участники вымогали у потерпевшего $6,5 тыс. несуществующего долга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в случае неуплаты денег злоумышленники угрожали местному жителю физической расправой. Мужчина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал подозреваемому 5 тыс. долларов США.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организатором группы вымогателей является гражданин. Он наладил незаконный сбыт, приобретение, пересылку, перевозку, переработку янтаря на территории Ривненской области.

Что касается других участников продолжаются следственные действия для принятия процессуального решения.

Правоохранители задержали одного из участников группы. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ходе проведения обысков по месту жительства задержанного было изъят автомобиль и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

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