Задержан адвокат, который хотел подкупить сотрудника СБУ: предлагал деньги за легализацию иностранцев в Украине на постоянной основе. ФОТО

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили адвоката, который хотел подкупить сотрудника Службы. За взятку злоумышленник просил сотрудника СБУ помочь в легализации в Украине иностранцев из стран с повышенной террористической угрозой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что факт предоставления неправомерной выгоды зафиксирован в Черкасской области. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в ресторане во время предоставления части неправомерной выгоды.

Злоумышленник хотел наладить неправомерное "взаимодействие" с СБУ на постоянной основе. Причем был готов платить за "пакетное" оформление иностранцев, где за одного человека предлагал $ 400.









В настоящее время он уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.