Новости

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

1222947
В Киевском следственном изоляторе открыт обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

"Приведение в соответствие с международными стандартами коммунально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года. Сегодня мы сделали первый важный шаг к его реализации. Всего было обновлено 18 камер: 14 двухместных и 4 одноместных", - говорится в сообщении.

Каждое помещение оснащено холодильником, микроволновой печью, телевизором, стационарным телефоном, Wi-fi, кнопкой экстренного вызова охраны, камерами видеонаблюдения.

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 01
В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст выставил на аукцион 2 тюрьмы и планирует получить за них более 135 млн грн

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 03

"Обустройство таких новеньких камер позволит обеспечить соблюдение прав человека в следственном изоляторе. К тому же, эти платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений", - заявил министр юстиции Денис Малюська.

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 04
В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 05

Смотрите: Глава Минюста Малюська создал граффити "по мотивам Бэнкси" на стене тюрьмы, выставленной на продажу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 06
В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 07

Кроме обновленного корпуса СИЗО была также открыта музейная экспозиция, посвященная периоду функционирования государственного учреждения "Киевский следственный изолятор". Внимание в ней уделяется известным историческим фигурами, которые в разное время содержались в этом заведении.

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 08

Также смотрите: Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • olele
    с...ки...

    Сергій Місюра
    23 ч. ·

    Не можна розпочинати пост з претензій до Авакова, але вони будуть трохи далі.
    На днях в стрічку Твіттеру занесло мені твіт однієї панянки про смерть історика на Миколаєвщині. Наче і стандартна ситуація - смерть і Миколаївщина. Там вже давно усім відомо, що діють лише закони фізики та смерть трапляється усюди. Та і твіт був через день після смерті, але тут є одне але.
    Загинувший історик - відомий краєзнавець, реальний кандидат наук, не фахівець з ківі, а саме історичних наук. І Володимир Щукін займався давно та історично чітко темою Голокосту на Миколаївщині та України в цілому.
    Його знайшли в себе вдома з ножовими пораненнями, від чого історик і помер в віці 67 років. Навіть Тарас Кремінь писав про його смерть. Але далі спільнота не побачила ніякого зв'язку, тому тема і затихла після відкриття поліцією провадження по статті Умисне вбивство.
    Але є деякі історичні збіги та питання до МВС і спільноти.
    Три роки тому, 1 вересня 2018 року вбили ще одного відомого історика Миколаївщини - Миколу Шитюка. І знаєте який зв'язок між жертвами? Їх вбили ножами, в своїх квартирах. Вони обидва історики, робили свої дослідження по темі - Голокосту та Голодомору. А Шитюк взагалі був керівником дисертації в Щукіна!
    Тобто, за три роки вбивають двох істориків Миколаївщини, що працювали по Голодомору!
    Якщо питати кому вигідна смерть істориків Голокосту - то відповідь очевидна. Росія цього факту ніколи не признає, а геноцид українського народу в 1932-33 роках був плановий для совка тоді і триває зараз при путіну. Тому до них питань нема - тримають свій курс але століттями.
    Питання до МВС і поліції Миколаївщини. І не путайте з патрульною поліцією.
    Як так сталось, що за три роки вбили двох пов'язаних істориків? Чому криміногенна ситуація в області скоро увійде в легенди та приспіви шансону? Коли стане відомо про хід розслідування вбивства Щукіна?
    Нагадаю, що «вбивцю» Шитюка знайшли за добу. В квітні 2020 року його посадили на 14 років, хоча йому тільки 26 було, а сам він родич Шитюка та раніше судимий. Можливо він його і вбив, але то було вбивство «по команді», та вбивця після першого терміну знав куди йде.
    Невже в МВС не видно зв'язку? Історики, Голодомор, Миколаїв?
    Тепер ще питання до спільноти, тому що мене це також бентежить.
    Може треба також робити мітинги і питати Авакова - Хто вбиває істориків?? Чи тема не актуальна, а дві смерті за три роки - то нема зв'язку?
    Чесно, був шокований цими двома смертями та не хочу бачити продовження плану мокшан по знищенню українців: фізично, морально, релігійно, соціально та творчістю...
  • Яр Холодний
    Для себе готують?

    "Украинский премьер отказал в субсидиях школам и больницам, но распорядился выделить немалые средства для оборудования всех тюремных камер телевизорами. В доверительной беседе он объяснил свой поступок: «Вряд ли я проведу остаток своих дней в школе...».
    А че, все логично... ".
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Также был убит и Черновол. Убийства продолжаются давно. Это не новость, идет планомерное уничтожение украинцев, украинских лидеров, активистов, элиты в Украине. Просто украинцы не видят в этом системы пока, пока есть еще Государство Украина они действуют скрыто. Так уже было в 1918-1933. Для этого в россии созданы соответствующие силы и Мишкин и Чепига это только вершина айсберга.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости