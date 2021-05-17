В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
"Приведение в соответствие с международными стандартами коммунально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года. Сегодня мы сделали первый важный шаг к его реализации. Всего было обновлено 18 камер: 14 двухместных и 4 одноместных", - говорится в сообщении.
Каждое помещение оснащено холодильником, микроволновой печью, телевизором, стационарным телефоном, Wi-fi, кнопкой экстренного вызова охраны, камерами видеонаблюдения.
"Обустройство таких новеньких камер позволит обеспечить соблюдение прав человека в следственном изоляторе. К тому же, эти платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений", - заявил министр юстиции Денис Малюська.
Кроме обновленного корпуса СИЗО была также открыта музейная экспозиция, посвященная периоду функционирования государственного учреждения "Киевский следственный изолятор". Внимание в ней уделяется известным историческим фигурами, которые в разное время содержались в этом заведении.