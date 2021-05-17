Волонтер Юсупова просит помочь собрать сумму на покупку квадрокоптера для бойцов. ФОТО

Оккупанты сбили квадрокоптер, предоставленный бойцам волонтерами.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сбили таки наш квадрокоптер, но он успел поработать и сделать много важной работы. Нам срочно нужно купить еще один, для наших бойцов, это важнейшая помощь на фронте. Квадрокоптеры, наверное, самые востребованные сейчас для передовой. Не пишу, куда и кому, сами видите что мои страницы мониторят и нещадно блокируют, осталась только эта. Как всегда будет отчет фото и чек оплаты. У меня есть 23 тыс., а нужно 55 400 грн, это со скидкой. Репост тоже огромная помощь! Люди, помогайте, кто может! Карта для перевода: 5375 4115 0042 7369 монобанк", - написала она.

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