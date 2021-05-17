Нардеп ОПЗЖ Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат ВР. ДОКУМЕНТ

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене, официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном.

Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос "Бабеля", информирует Цензор.НЕТ.

Соратник Козака Виктор Медведчук на суде утверждал, что он находится в Беларуси на лечении.

В Раде сообщили, что в период с 17 ноября 2020 года по 13 мая 2021 года Козак был в отпуске за свой счет с 16 по 18 февраля. Также он 5 раз оформлял командировки для работы с избирателями: с 20 по 29 ноября 2020 года, с 25 декабря по 3 января 2021 года, с 19 февраля по 28 февраля 2021 года, с 19 марта по 28 марта 2021 года и с 16 апреля по 25 апреля 2021 года.

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Согласно данным электронной регистрации нардепов Козак в последний раз посещал заседание Рады аж 16 ноября 2020 года. С тех пор он не появлялся в сессионном зале.

Но, как ответили в Раде, все это время он получал зарплату на основании табелей от комитетов по отработанным календарным дням. Там отмечают, что его отсутствие на пленарных заседаниях учтено в этих табелях.







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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.