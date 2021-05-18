Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей. ФОТОрепортаж

На станции метро Позняки в Киеве сегодня утром образовалась огромная очередь из пассажиров. Все из-за плохой работы новых турникетов в час пик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На станции метро Позняки во время локдауна установили новые турникеты (см. фото). Они не всегда срабатывают. А для того, чтобы дозировать число пассажиров в связи с карантинными ограничениями, в метро открыта только одна дверь для входа в метро и один турникет, в результате чего образовалась огромная очередь из пассажиров.

Пассажиры толпятся, возмущаются, что мол "какой смысл было устанавливать, если ничего не работает и приходится толпиться, а дистанция совершенно отсутствует". В переходе люди стоят на ступеньках.

В свою очередь, сотрудники метрополитена на пропуске говорят: "Мы же не виноваты. Мы тоже на работе, как и вы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На станции метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд, движение по красной ветке остановлено, - КГГА







Фото: Цензор.НЕТ