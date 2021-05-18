В Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. До конца недели доставят еще 350 тысяч доз, - ЮНИСЕФ. ФОТОрепортаж

На этой неделе ЮНИСЕФ вместе с ВОЗ доставят в Украину почти полмиллиона доз вакцины от COVID19 в рамках инициативы COVAX. Сегодня прибыли первые 122 тысячи доз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говортися в Фейсбуке ЮНИСЕФ-Украина.

В сообщении отмечается: "Только что в международный аэропорт "Киев" прибыл самолет с первыми 122850 доз вакцины Pfizer-BioNTech. Это первый из четырех грузов новой партии. Всего, к концу недели ЮНИСЕФ доставит всего 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций".

"Ожидается, что 378 тыс. доз вакцины будет для прививки первой и второй дозой от COVID-19 работников сферы образования. Остальные вакцины направят для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.

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