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Мавзолей, как у Наполеона: Аграрий Яковишин достроил свою усыпальницу за $3 млн на Черниговщине. ФОТОрепортаж

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Генеральный директор ООО "Земля и воля" Леонид Яковишин достроил свою усыпальницу, построенную по примеру мавзолея Наполеона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Яковишин рассказал черниговскому изданию "Высокий Вал".

"Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", - отметил он.

По словам Яковишина, бальзамировать его не будут.

Сейчас строительство мавзолея уже на финальном этапе. За основу мужчина взял мавзолей Наполеона. Внутри копии витражей из немецкого храма, которому 600 лет.

"Проект мавзолея полностью моя задумка", - добавил Яковишин.

Ранее в интервью Яковишин говорил, что строительство мавзолея обошлось ему в 3 миллиона долларов. Кроме всего прочего, там 4 его позолоченные скульптуры - в 20, 40, 60 и 80 лет.

Яковишин сказал, что на строительство ушло 10 лет, осталось благоустройство сделать. Саркофаг стоит 150 тыс. долларов, весит 23 тонны, а одна крышка из красного гранита - 2,5 тонны.

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Мавзолей, как у Наполеона: Аграрий Яковишин достроил свою усыпальницу за $3 млн на Черниговщине 01
Мавзолей, как у Наполеона: Аграрий Яковишин достроил свою усыпальницу за $3 млн на Черниговщине 02
Мавзолей, как у Наполеона: Аграрий Яковишин достроил свою усыпальницу за $3 млн на Черниговщине 03

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Топ комментарии

  • Baden
    Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5046
  • Véra Batsekalo
    мать честная !!!!!!!!!! какая поразительная "помощь" воюющей стране в период пандемии
  • Александр Пышненко
    В Америке - США - многие богачи на благодеяния деньги жертвуют; некоторые заставляют о себе, как о Медичи говорить. А наши, "из сексотской грязи в денежные князи" во что угодно рядятся - корча из себя знать. Пусть еще в саркофаге кармАнов наделает, чтоб в загробной жизни не голодать. Жалкие существа.
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