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Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы. ФОТОрепортаж

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Сегодня к одному из причалов Одесского морского вокзала пришвартовался патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Во время его визита в Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.

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Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы 02
Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы 03

Отметим, что OPV Trent - это новый корабль, принятый в состав Королевского флота в августе 2020 года.

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Топ комментарии

  • Vasily G
    Красень! Боже, бережи королеву!
  • Чайка Київ
    Вітаємо в Україні !
  • Lada2014
    Это хорошо.
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