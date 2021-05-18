В двери к Кличко никто не врывался. Мы пришли в офис по соседству, а потом искали администратора камер видеонаблюдения, - СБУ (обновлено)

18 мая сотрудники СБУ провели ряд одновременных обысков сразу в нескольких регионах Украины. Все они - в рамках уголовного производства по контрабанде в нашу страну горюче-смазочных материалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Цель этих действий - разоблачить сеть дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ. Речь идет о незаконно импортируемой продукции более чем на 100 млн грн.

Одно из офисных помещений, в котором "разместились" злоумышленники и где проводила обыски СБУ, находилось в том же доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

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Чтобы установить все обстоятельства деятельности злоумышленников, сотрудники СБУ, среди прочего, искали администратора камер-видеонаблюдения снаружи и внутри дома. Все это - с целью установления и подтверждения причастности фигурантов производства к помещениям, расположенным на соответствующем этаже.

На обнародованных Виталием Кличко видео четко видно, что в его дверь, как и в двери других его соседей по подъезду (не являющихся фигурантами производства), никто не врывался. Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и не дождавшись ответа пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства.

СБУ действует исключительно в рамках и способом, определенным законом. Мы защищаем Украину и рассчитываем на поддержку добропорядочных граждан.

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