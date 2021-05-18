Мужчина похитил женщину с ребенком и более недели удерживал их в заложниках на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области полиция разыскивает 46-летнего мужчину, который похитил и больше недели удерживал в заложниках 23-летнюю девушку с ребенком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Пытаясь принудить к совместному проживанию 23-летнюю девушку, 46-летний правонарушитель похитил ее вместе с общей дочерью и прятал от родственников и правоохранителей, перевозя из одного населенного пункта в другой. Больше недели полицейские разыскивали пропавших, и в итоге женщину с ребенком и правонарушителем нашли.

Однако, как только злоумышленнику объявили подозрение по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он начал скрываться от органов досудебного следствия и был объявлен в розыск.

Если кто-то узнает мужчину на фото или знает его местонахождение, правоохранители просят предоставить информацию Измаильскому районному отделению полиции в Одесской области по телефонам (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66- 12 или по спецлинии "102".

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