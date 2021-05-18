Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция. ФОТО

Системная борьба с ворами в законе в Украине продолжается. Армену Хохлу сообщили о подозрении. Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что вор в законе по прозвищу Армен Хохол получил свой преступный статус еще в 2011 году от одного из самых влиятельных представителей мирового криминалитета.

"Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины получили достаточно доказательств противоправной деятельности Армена Хохла. Установлено, что он создал и возглавил преступную организацию, в состав которой вошло еще четыре человека, трое их которых содержатся в Кропивницком СИЗО", - следует из сообщения.

"Вор в законе установил свой авторитет среди участников организации, назначал им криминальные статусы и распределял между ними роли. Главной деятельностью злоумышленников было вымогательство средств у заключенных СИЗО, принуждение их к участию в азартных играх, "выбивание" несуществующих долгов и подстрекательство к нарушению правил нахождения в учреждении. Кроме того, Армен Хохол контролировал так называемый "общак", принуждал сообщников его пополнять незаконно полученными средствами. Также задокументированы многочисленные факты "выбивания" средств из заключенных в СИЗО", - добавили правоохранители.

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Отмечается, что 17 мая следователи управления полиции в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили вору в законе о подозрении по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины в суде ему может грозить до 12 лет лишения свободы.