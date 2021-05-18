На Черниговщине в "реабилитационном центре с идеологическим выздоровлением", организованном гражданином РФ, в неволе удерживали более 20 человек, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Чернигове прекращена работа "реабилитационного центра с идеологическим выздоровлением", где насильно удерживали 21 человека от 18 до 50 лет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Черниговской области в Facebook.

"Сегодня в спальном районе Чернигова в частном доме с зарешеченными окнами правоохранители прекратили деятельность так называемого "реабилитационного центра с идеологическим выздоровлением", где против воли удерживались два десятка человек в возрасте от 18 до 50 лет", - сказано в сообщении.

Незаконную деятельность так называемого "реабилитационного центра" разоблачили сотрудники отдела миграционной полиции и следственного управления ГУНП в Черниговской области при силовой поддержке КОРДа. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

"Полицейские установили, что в центр могли попасть как нарко- и алкозависимые, так и лица, которые по определенным причинам не угодили своим родственникам. Любой гражданин мог договориться с организатором о помещении человека в этот зарешеченный дом, - рассказывает начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский, - для этого необходимо было просто указать пальцем на "пациента". За человеком в любую точку Украины сразу выезжала группа мужчин и принудительно доставляла его в Чернигов".

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Такая услуга стоила до 2500 гривен. Кроме этого, родственник должен был платить за содержание человека в центре по 8000 гривен в месяц.

Медицинских справок о состоянии здоровья "пациента" организаторы центра не просили. Более того, в их учреждении медиков тоже не было. Если администрация видела, что удерживаемый человек заболел или начинал сопротивляться, ему давали легкие наркотики.

Во время помещения в центр спортивные молодые люди отбирали у людей мобильные телефоны, личные вещи, не давали общаться с людьми вне центра, осуществляли психологическое и физическое насилие за любые нарушения так называемых "правил пребывания в больнице". Покинуть зарешеченный дом у удерживаемых не было возможности.

Сейчас полиция Черниговской области проверяет информацию об отчуждении недвижимого имущества граждан, находившихся в центре.

Так называемый "реабилитационный центр" в Чернигове действовал около полугода. Организовал его гражданин Российской Федерации. В преступную группировку также входили уроженцы Харьковской и Донецкой областей в возрасте от 25 до 35 лет. Между ними были четко распределены роли. Ранее эти мужчины были судимы за оборот наркотиков.

Когда правоохранители вошли в дом, то обнаружили там 21-го удерживаемого человека. Одному из мужчин полицейские вызвали скорую помощь, поскольку у него начался приступ эпилепсии.

Во время санкционированных обысков в центре содержания наркозависимых и дома у двух организаторов незаконного бизнеса правоохранители обнаружили и изъяли деньги, "черновые" записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Организатора и еще троих активных членов группировки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц).

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.



