Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену. ФОТО

На Львовщине мужчина нанес ножевое ранение своей жене в ходе ссоры. В полицию и больницу злоумышленник не обратился, но в то же время два дня самостоятельно "лечил" потерпевшую, через два дня женщина скончалась дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает полиция Львовской области.

17 мая в полицию сообщили, что в одном из домов в городе Самбор обнаружено тело 50-летней хозяйки без признаков жизни.

На место происшествия немедленно выехали: следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции, участковый офицер, оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб территориального отдела полиции. На теле женщины правоохранители обнаружили рану в области груди. Как в дальнейшем установили медики, в результате ножевого ранения у погибшей были повреждены легкое и диафрагма, что и привело к смерти.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 50-летний муж погибшей, с которой они проживали в доме вместе. 15 мая вечером между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене удар ножом в область груди, повредив легкое и диафрагму. В полицию и к медикам злоумышленник не обращался и пытался "лечить" раненую самостоятельно. 17 мая женщина скончалась.

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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