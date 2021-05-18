Зе!Диджитализация, обыск у Кличко, занимательная арифметика в ВР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Хорошо, что хоть куртку оставили...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент поддержал отставку Степанова

Зе!Диджитализация

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее для получения разрешений нужно было давать взятки, сейчас нужно только платить за Интернет, - Зеленский

Почти...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про обыски: Ломились в квартиру, потом испугались и пошли в другую. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Есть чем заняться...

- Подойдет

95 vs 95

Занимательная арифметика

Окольцованный

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