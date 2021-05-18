Память погибших во время депортации крымских татар почтили в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе состоялся митинг-реквием к годовщине геноцида крымскотатарского народа. На Соборной площади в форме полуострова выложили 77 свечей – по каждой за год, прошедший с депортации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

В мероприятиях к годовщине приняли участие представители крымскотатарской общины Одесской области, ветераны, общественные и политические деятели, а также генеральный консул Турции в Одессе Бирей Йылмазсой, представитель министерства иностранных дел в Одессе Сергей Орлов и экс-представитель президента в АР Крым Изет Гданов.

"Опять против крымских татар происходят ужасные преступления – репрессии в Крыму. Мы будем напоминать мировому сообществу, что это недопустимо в XXI веке. Мы получили поддержку от цивилизованных стран о непризнании незаконной аннексии Крыма и должны получить поддержку политики деоккупации Крыма и его возвращения в Украину", – заявил Орлов.

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Люди, пережившие депортацию, должны рассказать нам, как это было на самом деле, что они чувствовали, и сохранить историю народа, говорит председатель крымскотатарской общины Одесской области Мерьем Джелилова.

"Мы проводим акцию, чтобы почтить тех, кого с нами нет. Мы также хотим, чтобы наш народ и украинцы вообще, услышали, что трагедия была, и чтобы она никогда не повторилась. Прямо сейчас в оккупированном Крыму идут репрессии против нашего народа – каждый день полиция может забрать наших людей. И это счастье, если мы потом находим нашего человека под арестом, он не исчез", – заявила она.

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Во время чествований умерших молитву прочитал представитель крымскотатарской общины Ислям Тохлу, чья семья также пережила депортацию. Через 20 лет после депортации они пытались вернуться в Крым, но сегодня они снова являются меньшинством на своей родине, говорит Тохлу.

"Сначала мы жили в Узбекистане, а затем 1960-1970-е годы наши предки переселились в Херсонскую область. Нам не давали разрешения на въезд в Крым и мы поселились на Херсонщине. Сейчас там живут около 5000 крымских татар", – рассказал мужчина.

Акция завершилась чтением стихотворения Лилии Буджуровой "Когда мы вернемся". В воздух выпустили белых голубей.









