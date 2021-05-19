"Слуги народа" Тарасенко и Федиенко переписывались в Раде о взломе телефонов, - СМИ. ФОТО

Им пришлось прервать обсуждение и отвлечься на то, кто будет исполнять обязанности трех отправленных в отставку министров.

Экран телефона "слуги народа" Олега Колева с перепиской его коллег попал в объектив корреспондента "Букв", информирует Цензор.НЕТ.

В одном из чатов депутатов имел место такой диалог (цитируем с сохранением орфографии авторов):

"Нардеп Тарас Тарасенко: я знаю о мосте - вопрос насколько он узок, что бы через этот мост нельзя б ...

Нардеп Александр Федиенко: Смотри, сломать можно все, это только вопрос времени и желания. Я могу за 400 баксов купить твою есимку или даже контрактную симку и увести все с твоего гаджета потом симку выкинуть. Те у когг номер не укр, это вопрос доп тех средств но так же можно:)"

Этот разговор прервали коллеги, которых интересовали более насущные вопросы, а именно - кто будет исполнять обязанности трех заявленных на сегодняшнем заседании министров.

Олег Колев - член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности

Александр Федиенко - замглавы Комитета, председатель подкомитета цифровой и смарт-инфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации

Тарас Тарасенко - Председатель подкомитета по правам человека Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.